La notte di Salisburgo è stata la notte di Dries Mertens, che con la doppietta segnata agli austriaci ha prima raggiunto e poi superato un mito come Diego Maradona. L'attaccante belga dopo il primo gol ha esultato in un modo che ha fatto molto discutere sui social network, che è stata anche definita 'hot', ma il numero 14 azzurro ha invece esultato omaggiando lo storico magazziniere Tommaso Starace, il cui balletto spopola nello spogliatoio dei ragazzi di Ancelotti. Vedere per credere...