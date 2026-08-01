LA CITTA' SI FERMA Napoli in festa per il centenario degli azzurri

Il Napoli compie oggi 100 anni. La giornata di festa per la rievocazione del centenario della fondazione ha preso l'avvio con la cerimonia del taglio del nastro, allestita a piazza Carità, nel centro cittadino. In una piazza gremita dalla presenza di migliaia di tifosi, il taglio del nastro, che ha segnato l'inizio delle celebrazioni, è stato effettuato simbolicamente alle 19.26 dal presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dalla moglie Jacqueline, che per l'occasione era affiancato da Diego Jr e Jana Maradona, due dei figli dei campione argentino che ha segnato come nessun altro la storia del calcio a Napoli. Da Piazza Carità è quindi partita la processione azzurra diretta a piazza del Plebiscito, sede dello spettacolo.