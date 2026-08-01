Napoli in festa per il centenario degli azzurri

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Il Napoli compie oggi 100 anni. La giornata di festa per la rievocazione del centenario della fondazione ha preso l'avvio con la cerimonia del taglio del nastro, allestita a piazza Carità, nel centro cittadino. In una piazza gremita dalla presenza di migliaia di tifosi, il taglio del nastro, che ha segnato l'inizio delle celebrazioni, è stato effettuato simbolicamente alle 19.26 dal presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dalla moglie Jacqueline, che per l'occasione era affiancato da Diego Jr e Jana Maradona, due dei figli dei campione argentino che ha segnato come nessun altro la storia del calcio a Napoli. Da Piazza Carità è quindi partita la processione azzurra diretta a piazza del Plebiscito, sede dello spettacolo.