Milan, per la maglia Home 2026/27 Puma torna al design classico

Dopo diverse stagioni di sperimentazioni e interpretazioni moderne, Puma è pronta a riportare alle origini 

10 Nov 2025 - 17:57
La nuova divisa da gioco del Milan presenterà le iconiche strisce rossonere nella loro forma più classica, affiancate da dettagli bianchi per loghi e finiture. Una scelta che segna un ritorno alle radici per il club, dopo anni di design non convenzionali e reinterpretazioni moderne. Da quando ha assunto la fornitura tecnica del Milan nel 2018, Puma ha realizzato soltanto tre maglie home con il tradizionale pattern a strisce verticali: nelle stagioni 2018/19, 2019/20 e 2022/23. Tutte le altre versioni hanno invece proposto approcci più sperimentali, tra variazioni nella larghezza delle strisce, interruzioni grafiche e motivi astratti. 

milan
nuova maglia

