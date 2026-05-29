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© Getty Images | Massimiliano Allegri, al via nella stagione 2013-14
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Panchina rossonera

Milan, da Allegri a...Allegri: 13 allenatori in 11 anni ma in Champions solo con Pioli

Dalla stagione 2013-14, prima esperienza di Massimiliano Allegri in rossonero, il Milan ha cambiato 11 allenatori. L'unico a centrare la qualificazione in Champions è stato Stefano Pioli, che ha portato il Diavolo nella massima competizione europea per quattro stagioni. Oltre allo Scudetto vinto proprio da Pioli nel 2021-22, sono arrivati solo altre due Supercoppe italiane: la prima con Vincenzo Montella nel 2016-17, la seconda con Sérgio Conceição nel 2024-25.

29 Mag 2026 - 10:45
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