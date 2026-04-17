Messi diventa proprietario del Cornellà: tutti i calciatori-investitori, da Ronaldo a Drogba

© Getty Images/UE Cornellà | Lionel Messi - Ue Cornellà Dal 16 aprile 2026 Lionel Messi è ufficialmente il nuovo proprietario dell’UE Cornellà, club catalano che milita nella quinta categoria del calcio spagnolo. Un investimento che rafforza il legame di Messi con Barcellona e la Catalogna.
© Getty Images/UE Cornellà | Lionel Messi - Ue Cornellà Dal 16 aprile 2026 Lionel Messi è ufficialmente il nuovo proprietario dell’UE Cornellà, club catalano che milita nella quinta categoria del calcio spagnolo. Un investimento che rafforza il legame di Messi con Barcellona e la Catalogna.