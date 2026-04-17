Dal campo alla scrivania Messi diventa proprietario del Cornellà: tutti i calciatori-investitori, da Ronaldo a Drogba

Qualche giorno fa Lionel Messi ha acquisito l’Ue Cornellà, club catalano di quinta divisione spagnola. Un’operazione che lo inserisce tra i tanti calciatori diventati dirigenti. In questa gallery gli altri colleghi - un tempo in campo e ora in giacca e cravatta - del fuoriclasse argentino.