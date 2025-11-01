Juventus, la rabbia di Spalletti per i gol sbagliati da Vlahovic e Openda

© Getty Images
Momento di nervosismo per Spalletti al debutto con la Juventus: reazione furiosa agli errori di Vlahovic e Openda contro la Cremonese.di Stefano Fiore
Il debutto (vincente) di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è stato subito caratterizzato da due momenti di alta tensione, registrati allo Zini nella sfida contro la Cremonese. Al minuto 66, con la Juve in vantaggio per 1-0, Dusan Vlahovic ha mancato una clamorosa occasione da gol: servito da un cross basso di McKennie, l'attaccante serbo è andato in spaccata, colpendo il pallone ma senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta.
La reazione di Spalletti è stata immediata e furiosa: il neo tecnico bianconero non ha celato il suo disappunto per l'errore e si è lasciato andare ad ampi gesti di nervosismo a bordo campo, una scena che non è passata inosservata ai tifosi sui social. Stesso discorso per un'altra clamorosa occasione fallita da Openda poco dopo: curiosamente (o forse no...) il belga è stato sostituito a stretto giro di posta da Francisco Conceiçao.