Calcio
juventus
juventus

Juventus, la rabbia di Spalletti per i gol sbagliati da Vlahovic e Openda

Momento di nervosismo per Spalletti al debutto con la Juventus: reazione furiosa agli errori di Vlahovic e Openda contro la Cremonese.

di Stefano Fiore
01 Nov 2025 - 22:47
Il debutto (vincente) di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è stato subito caratterizzato da due momenti di alta tensione, registrati allo Zini nella sfida contro la Cremonese. Al minuto 66, con la Juve in vantaggio per 1-0, Dusan Vlahovic ha mancato una clamorosa occasione da gol: servito da un cross basso di McKennie, l'attaccante serbo è andato in spaccata, colpendo il pallone ma senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta.

La reazione di Spalletti è stata immediata e furiosa: il neo tecnico bianconero non ha celato il suo disappunto per l'errore e si è lasciato andare ad ampi gesti di nervosismo a bordo campo, una scena che non è passata inosservata ai tifosi sui social. Stesso discorso per un'altra clamorosa occasione fallita da Openda poco dopo: curiosamente (o forse no...) il belga è stato sostituito a stretto giro di posta da Francisco Conceiçao.

spalletti
vlahovic
openda
cremonese
errori

Spalletti: "Spero di rientrare nel giro scudetto, Napoli sempre nel cuore. Vlahovic? Nessuna imposizione"