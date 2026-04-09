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Storia bianconera: allo Juventus Museum arriva la foto più antica della squadra

Lo Juventus Museum accoglie la fotografia più antica del club (1899). Il reperto, ritrovato in uno scatolone, è visibile al pubblico dal 9 aprile 2026

09 Apr 2026 - 09:58
8 foto

Martedì 7 aprile 2026, lo Juventus Museum ha arricchito la sua collezione permanente con un cimelio inestimabile: la fotografia più antica mai rinvenuta di una formazione bianconera, risalente al 1899. Il reperto, una lastra fotografica ritrovata quasi per miracolo in uno scatolone dimenticato dai ricercatori Giovanni Arbuffi e Gabriele Ferrero, è stato consegnato ufficialmente al Presidente Gianluca Ferrero e a Paolo Garimberti. Questa immagine rappresenta la prima vera identità sportiva del club, ritraendo undici protagonisti che hanno tracciato il solco della leggenda juventina appena due anni dopo la fondazione. Il prezioso "vetrino" di fine Ottocento, frutto di anni di meticolose ricerche, sarà esposto al pubblico a partire da giovedì 9 aprile 2026, offrendo ai tifosi l'opportunità unica di incrociare gli sguardi degli studenti che per primi trasformarono il sogno della Juventus in una realtà da campo.

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