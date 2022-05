Inter, le prime immagini della maglia da trasferta 2022/23

L'Inter della prossima stagione in trasferta vestirà una maglia tutta nuova: il noto portale Footyheadlines ha mostrato le prime immagini della divisa, che superano il bianco del 2021/22 per abbracciare il colore "Light Aqua", quasi a ricordare delle nuvole, anche se osservando con attenzione la grafica richiama una mappa del mondo per sottolineare l'inclusività da sempre motto del club. Il turchese è protagonista pure del simbolo dell'Inter. La maglia 2022/23 sarà disponibile da luglio.