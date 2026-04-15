Ekitike, salta il Mondiale: le immagini dell'infortunio contro il Psg

Grave infortunio per il calciatore del Liverpool Hugo Ekitike durante il ritorno dei quarti di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain ad Anfield. L'attaccante francese è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo dopo una caduta al 27', che avrebbe provocato un problema alla gamba destra. In attesa degli esami in programma mercoledì, secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi della rottura del tendine d'achille. Se dovesse essere confermato quest’infortunio, per Ekitike la stagione sarebbe finita e non parteciperebbe nemmeno ai Mondiali.