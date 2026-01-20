Champions League: clamoroso a Bodø, City ko 3-1

Succede l’incredibile in Norvegia: il City di Guadiola perde 3-1 in casa del Bodø/Glimt che non aveva ancora vinto in questa League Phase di Champions. La partita viene indirizzata nel giro di due minuti e con gli stessi protagonisti: Blomberg, che fa per due volte l’assistman, e Hogh, che trova una doppietta che vale il 2-0. Il tris arriverebbe già a inizio ripresa con la rete di Evjen (52') che però viene annullata per fuorigioco. Poco male, perché sei minuti dopo l’ex Milan Hauge trova comunque il 3-0. La partita sembra finita, ma al 60’ Cherki accorcia le distanze. Con più di mezz’ora di tempo ci sarebbe tutto il tempo per rimontarla o almeno pareggiare, ma subito dopo Guardiola viene tradito da Rodri, che in due minuti prende due gialli e lascia gli inglesi in dieci. La partita, di fatto, scivola via senza altre reti. Secondo ko in questa Champions per il City, che resta a 13 punti. Sale a 6 il Bodø/Glimt, che si regala una grandissima serata a prescindere dall'obiettivo spareggi.