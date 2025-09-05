Logo SportMediaset
IL SALUTO

Messi, l'ultima partita in Argentina è da sogno: doppietta e tanta commozione FOTO

La Pulce: "Se ci sarò al Mondiale? Prendo le cose giorno dopo giorno"  

05 Set 2025 - 08:51
23 foto

"Finire così è quello che ho sempre sognato". Parola di Lionel Messi che, a 38 anni, ha disputato la sua ultima partita con la nazionale in Argentina. La Pulce, autore di una doppietta nel 3-0 rifilato al Venezuela, ha salutato con commozione il pubblico presente: "Vivere questo con la mia gente l'ho sempre immaginato e sognato" ha proseguito l'ex Barcellona che ha vissuto una serata a dir poco emozionante allo stadio Monumental di Buenos Aires.

Ha cantato l'inno con i suoi figli in mezzo al campo, ha ricevuto tante standing ovation e ha quasi pianto durante il riscaldamento. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro infine, è stato stuzzicato sulla sua possibile presenza ai Mondiali del 2026: "La logica diceva che non ce l'avrei fatta - ha detto Messi sorridendo -. Ma sono qui, impaziente, e prendo le cose come arrivano giorno dopo giorno. Se non starò bene preferisco non esserci". 

