Messi, l'ultima partita in Argentina è da sogno: doppietta e tanta commozione FOTO

Ha cantato l'inno con i suoi figli in mezzo al campo, ha ricevuto tante standing ovation e ha quasi pianto durante il riscaldamento. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro infine, è stato stuzzicato sulla sua possibile presenza ai Mondiali del 2026: "La logica diceva che non ce l'avrei fatta - ha detto Messi sorridendo -. Ma sono qui, impaziente, e prendo le cose come arrivano giorno dopo giorno. Se non starò bene preferisco non esserci".