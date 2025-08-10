Donnarumma, messaggio social al Psg? Foto con "Numero 1"

Il capitano azzurro, in bilico dopo l'arrivo di Chevalier, sembra voler sottolineare i meriti nei successi dei parigini
Mentre il Psg punta forte su Chevalier, che dovrebbe essere subito titolare in Supercoppa Uefa, Gianluigi Donnarumma sembra voler mandare un messaggio al club e a Luis Enrique. L'ultimo post social del capitano della Nazionale lo mostra in compagnia della futura moglie Alessia Elefante e del figlio Leo davanti a un dolce in un piatto che mostra la scritta "Numero 1". Come a voler ricordare i meriti nei successi della squadra nella scorsa stagione, dalla Ligue 1 alla Champions League.
