1 di 1
© instagram

© instagram

© instagram

la foto

Donnarumma, messaggio social al Psg? Foto con "Numero 1"

Il capitano azzurro, in bilico dopo l'arrivo di Chevalier, sembra voler sottolineare i meriti nei successi dei parigini

10 Ago 2025 - 12:55
1 foto

Mentre il Psg punta forte su Chevalier, che dovrebbe essere subito titolare in Supercoppa Uefa, Gianluigi Donnarumma sembra voler mandare un messaggio al club e a Luis Enrique. L'ultimo post social del capitano della Nazionale lo mostra in compagnia della futura moglie Alessia Elefante e del figlio Leo davanti a un dolce in un piatto che mostra la scritta "Numero 1". Come a voler ricordare i meriti nei successi della squadra nella scorsa stagione, dalla Ligue 1 alla Champions League.

donnarumma
numero 1
social

