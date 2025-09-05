Ancelotti va col Brasile: tris al Cile, Carletto resta ancora imbattuto

Il Brasile di Carlo Ancelotti ha vinto e convinto gli oltre 57.000 tifosi presenti allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, dove la notte scorsa ha sconfitto il Cile per 3-0 nel penultimo turno delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del mondo 2026. Con un posto già assicurato ai Mondiali - e contro un Cile deludente, ultimo in classifica - la 'Seleção' ha giocato con più disinvoltura del solito, soprattutto dopo le sostituzioni nel secondo tempo.