Formula E

Wehrlein firma la pole a Shanghai e rilancia la rincorsa al titolo

Il campione del mondo della stagione 10 conquista la terza pole stagionale battendo Evans nel duello finale. Con i tre punti bonus supera Mortara al terzo posto della classifica iridata. Per il tedesco è la  dodicesima in carriera. 

04 Lug 2026 - 03:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Formula E

© Formula E

Pascal Wehrlein risponde presente nel momento più importante della stagione. Sul circuito di Shanghai il pilota Porsche conquista la pole position dell'E-Prix di Cina, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula E, aggiudicandosi tre punti pesantissimi nella corsa al titolo. Il campione del mondo della stagione 10 ha fermato il cronometro in 1'09"260 nella finale dei Duels, precedendo Mitch Evans di oltre due decimi e centrando così la terza pole position della stagione, lo stesso bottino ottenuto finora da Edoardo Mortara. Un risultato che permette a Wehrlein di scavalcare proprio lo svizzero della Mahindra Racing e salire al terzo posto della classifica iridata, portandosi a 24 punti dalla vetta. Con la pioggia prevista per la gara, però, gli equilibri potrebbero cambiare ancora una volta.

Per Wehrlein si tratta anche della dodicesima pole position in carriera in Formula E. Soltanto Sébastien Buemi e Jean-Éric Vergne ne hanno conquistate di più, ma entrambi possono contare su diverse stagioni in più rispetto al tedesco della Porsche, arrivato nel campionato elettrico soltanto nel 2020.

Il percorso verso la pole è stato impeccabile. Dopo aver chiuso al comando il Gruppo B davanti ad Antonio Félix da Costa, Max Günther e Dan Ticktum, Wehrlein ha eliminato proprio Ticktum nei quarti di finale e successivamente ha avuto la meglio sul connazionale Günther nella semifinale tutta tedesca.

Dall'altra parte del tabellone Jake Dennis ha superato prima Sébastien Buemi mentre il leader del mondiale Mitch Evans ha battuto Vergne  dopo aver dominato il Gruppo A davanti allo stesso Dennis. Sono rimasti esclusi nomi pesanti come Nico Müller, Edoardo Mortara e il campione in carica Oliver Rowland, soltanto settimo nel Gruppo B. Nella semifinale Evans ha poi superato Jake Dennis, ma nulla ha potuto contro la Porsche ufficiale.

Con una pole Wehrlein rilancia con forza la propria candidatura al titolo mondiale. 

formula e
formula e 2026
mediaset formula e
shanghai

Formula E

00:40
Felipe Drugovich: "Grazie al team e grazie a tutti"

Felipe Drugovich: "Grazie al team e grazie a tutti"

59:50
E-Prix Shanghai - Prove libere 1

E-Prix Shanghai - Prove libere 1

00:25
MCH INCIDENTE TICKTUM FORMULA E SRV

L'impressionante incidente di Ticktum in Formula E

08:27
Il podio della gara di Sanya

Il podio della gara di Sanya

00:41
Pepe Martì: "L'attack mode ha fatto la differenza"

Pepe Martì: "L'attack mode ha fatto la differenza"

00:59
Felipe Drugovich: "È un risultato incredibile per la squadra"

Felipe Drugovich: "È un risultato incredibile per la squadra"

01:53
Jake Dennis: "Sono molto emozionato"

Jake Dennis: "Sono molto emozionato"

01:50
Ultimo giro della gara di Sanya

Ultimo giro della gara di Sanya

03:43
Red Flag a Sanya

Red Flag a Sanya

01:40:02
Formula E - 11° Round | E-Prix Sanya

Formula E - 11° Round | E-Prix Sanya

03:04
La partenza della gara di Sanya

La partenza della gara di Sanya

59:47
E-Prix Sanya - Prove libere 1

E-Prix Sanya - Prove libere 1

01:31
La Formula E torna nel vivo in Cina

La Formula E torna nel vivo in Cina

04:00
Il podio della Gara 2 di Monaco

Il podio della Gara 2 di Monaco

01:04
António Félix Da Costa: "La strategia di energia ha funzionato e sono contento di essere sul podio"

António Félix Da Costa: "La strategia di energia ha funzionato e sono contento di essere sul podio"

00:40
Felipe Drugovich: "Grazie al team e grazie a tutti"

Felipe Drugovich: "Grazie al team e grazie a tutti"

I più visti di Formula E

MCH INCIDENTE TICKTUM FORMULA E SRV

L'impressionante incidente di Ticktum in Formula E

E-Prix Shanghai - Prove libere 1

E-Prix Shanghai - Prove libere 1

Formula E, tocca al Brasile: sesto round nel Sambodromo di San Paolo

Il podio della gara di Sanya

Il podio della gara di Sanya

Cupra Kiro presenta una livrea speciale per l’E-Prix di Monaco

Rivoluzione Gen4: arrivano le Gare Sprint come in F1 e MotoGP

Notizie del giorno
Vedi tutti
03:45
Wehrlein firma la pole a Shanghai e rilancia la rincorsa al titolo
03:19
​Argentina avanti, ma che paura contro Capo Verde: decisivi i gol dei difensori ai supplementari
E-Prix Shanghai: gara-1
02:49
C'è Salah sulla strada dell'Argentina, ma la super sfida degli ottavi è Spagna-Portogallo: il tabellone e gli incroci
02:47
Argentina-Capo Verde, le foto del match