Wehrlein firma la pole a Shanghai e rilancia la rincorsa al titolo
Il campione del mondo della stagione 10 conquista la terza pole stagionale battendo Evans nel duello finale. Con i tre punti bonus supera Mortara al terzo posto della classifica iridata. Per il tedesco è la dodicesima in carriera.
© Formula E
Pascal Wehrlein risponde presente nel momento più importante della stagione. Sul circuito di Shanghai il pilota Porsche conquista la pole position dell'E-Prix di Cina, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula E, aggiudicandosi tre punti pesantissimi nella corsa al titolo. Il campione del mondo della stagione 10 ha fermato il cronometro in 1'09"260 nella finale dei Duels, precedendo Mitch Evans di oltre due decimi e centrando così la terza pole position della stagione, lo stesso bottino ottenuto finora da Edoardo Mortara. Un risultato che permette a Wehrlein di scavalcare proprio lo svizzero della Mahindra Racing e salire al terzo posto della classifica iridata, portandosi a 24 punti dalla vetta. Con la pioggia prevista per la gara, però, gli equilibri potrebbero cambiare ancora una volta.
Per Wehrlein si tratta anche della dodicesima pole position in carriera in Formula E. Soltanto Sébastien Buemi e Jean-Éric Vergne ne hanno conquistate di più, ma entrambi possono contare su diverse stagioni in più rispetto al tedesco della Porsche, arrivato nel campionato elettrico soltanto nel 2020.
Il percorso verso la pole è stato impeccabile. Dopo aver chiuso al comando il Gruppo B davanti ad Antonio Félix da Costa, Max Günther e Dan Ticktum, Wehrlein ha eliminato proprio Ticktum nei quarti di finale e successivamente ha avuto la meglio sul connazionale Günther nella semifinale tutta tedesca.
Dall'altra parte del tabellone Jake Dennis ha superato prima Sébastien Buemi mentre il leader del mondiale Mitch Evans ha battuto Vergne dopo aver dominato il Gruppo A davanti allo stesso Dennis. Sono rimasti esclusi nomi pesanti come Nico Müller, Edoardo Mortara e il campione in carica Oliver Rowland, soltanto settimo nel Gruppo B. Nella semifinale Evans ha poi superato Jake Dennis, ma nulla ha potuto contro la Porsche ufficiale.
Con una pole Wehrlein rilancia con forza la propria candidatura al titolo mondiale.