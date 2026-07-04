Mondiali 2026, Argentina-Capo Verde 3-2: un gol di Romero ai supplementari porta l'Albiceleste agli ottavi

L'Argentina l'ha sbloccata subito, nei supplementari. Calcio d'angolo da sinistra, la palla ha attraversato tutta l'area ed è arrivata a Lisandro Martinez, che dopo un controllo non perfetto, l'ha ripresa e l'ha scaraventata in porta sotto l'incrocio. Ma non è finita qui. Capo Verde non si è fermato, ha resistito agli assalti scomposti di Messi e compagni, poi è andato a prendersi un 2-.2 insensato con un arcobaleno di Lopes Cabral che è andato a infilarsi all'incrocio dei pali con una traiettoria inverosimile. Prima della fine del primo supplementare, nuovo duello Messi-Vozinha e nuova parata del portiere.