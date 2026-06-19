Mondiali, la prima volta dei sedicesimi: migliori terze e arrivo a pari punti, il regolamento

Con 12 gironi da 4 squadre ciascuno e solo 3 partite a disposizione, il rischio di un arrivo a pari merito è altissimo. In caso di parità di punti tra due o più squadre dello stesso gruppo, la Fifa applicherà rigidamente i seguenti criteri in ordine di importanza:

Scontri diretti (se la parità coinvolge le stesse squadre)

A) Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti.

B) Miglior differenza reti negli scontri diretti.

C) Maggior numero di gol realizzati negli scontri diretti.