Mondiali, la prima volta dei sedicesimi: migliori terze e arrivo a pari punti, il regolamento

© Getty Images
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Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale, che prenderanno il via domenica 28 giugno alle ore 21:00 italiane.
Su 48 partecipanti, ben 32 strapperanno quindi il pass per la fase successiva, mentre solo 16 (le 12 quarte classificate e le 4 peggiori terze) torneranno subito a casa. A qualificarsi saranno:
Le 12 prime classificate di ogni girone (dal gruppo A al gruppo L).
Le 12 seconde classificate.
Le 8 migliori terze complessive.
Con 12 gironi da 4 squadre ciascuno e solo 3 partite a disposizione, il rischio di un arrivo a pari merito è altissimo. In caso di parità di punti tra due o più squadre dello stesso gruppo, la Fifa applicherà rigidamente i seguenti criteri in ordine di importanza:
Scontri diretti (se la parità coinvolge le stesse squadre)
A) Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti.
B) Miglior differenza reti negli scontri diretti.
C) Maggior numero di gol realizzati negli scontri diretti.
Criteri generali del gruppo (se persiste la parità)
D) Miglior differenza reti totale in tutte le partite del girone.
E) Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone.
F) Classifica disciplinare (Fair Play): calcolata in base ai cartellini ricevuti da giocatori e staff.
G) Ranking Fifa: utilizzato come soluzione estrema di tie-breaker.
La vera novità del torneo è la "classifica separata" che metterà a confronto le 12 squadre che si piazzeranno al terzo posto nei rispettivi gironi. Solo 8 di loro avanzeranno, mentre 4 verranno eliminate. I criteri per decretare le migliori otto ricalcano in parte quelli dei gironi, ma su scala globale:
Punti ottenuti nel proprio girone.
Miglior differenza reti complessiva.
Maggior numero di gol realizzati.
Condotta disciplinare (minor numero di malus da cartellini).
Ranking Fifa (con riferimento ufficiale a quello bloccato l'11 giugno 2026).
Le simulazioni statistiche e i precedenti storici di tornei con formati simili (come gli Europei o i vecchi Mondiali) tracciano una quota sicurezza piuttosto chiara:
5 punti: Certezza matematica di qualificazione.
4 punti: Sicurezza quasi totale, anche se la storia insegna che il rischio dello 0,1% esiste (come le clamorose eliminazioni di Norvegia a USA '94 e Ucraina a Euro 2024).
3 punti: La vera linea del Piave. Si ha circa il 65% di possibilità di passare come migliore terza.
2 punti: Le speranze si riducono al lumicino, con appena il 5% di chance di superare il turno.
Con l'introduzione delle migliori terze, il tabellone dei sedicesimi avrebbe potuto generare ben 495 combinazioni possibili di accoppiamenti. Per evitare il caos e garantire trasparenza, la Fifa ha optato per una matrice fissa predeterminata.
Questo algoritmo di incastri risponde a due requisiti fondamentali: da un lato impedisce alle squadre provenienti dallo stesso girone di incontrarsi immediatamente nel primo turno a eliminazione diretta; dall'altro definisce già gli incroci standard, che vedranno alcune seconde sfidarsi direttamente tra loro (es. seconda del Gruppo A contro seconda del Gruppo B), mentre le prime classificate godranno del vantaggio di affrontare le seconde o le ripescate terze.
Parte sinistra del Tabellone:
Sedicesimo 1: 1E - 3A/B/C/D/F
Sedicesimo 2: 1I - 3C/D/F/G/H
Sedicesimo 3: 2A - 2B
Sedicesimo 4: 1F - 2C
Sedicesimo 5: 2K - 2L
Sedicesimo 6: 1H - 2J
Sedicesimo 7: 1D - 3B/E/F/I/J
Sedicesimo 8: 1G - 3 A/E/H/I/J
Parte destra del Tabellone:
Sedicesimo 9: 1C - 2 F
Sedicesimo 10: 2E - 2I
Sedicesimo 11: 1A - 3C/E/F/H/I
Sedicesimo 12: 1L - 3E/H/I/J/K
Sedicesimo 13: 1J - 2H
Sedicesimo 14: 2D - 2G
Sedicesimo 15: 1B - 3E/F/G/I/J
Sedicesimo 16: 1K - 3D/E/I/J/L