Totti abbraccia la Formula E a Roma: sfida in campo e... in pista

10/04/2019

Francesco Totti abbraccia la Formula E a Roma. L'ex capitano giallorosso sarà infatti uno degli ospiti d'onore dell'E-Prix della Capitale che si correrà sabato pomeriggio. Si inizia giovedì con l'amichevole tra la Nazionale Piloti e l'As Roma Legends che si giocherà allo stadio Tre Fontane alle 18 e che sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro sito Sportmediaset.it con il commento di Ronny Mengo e Giampaolo Gherarducci mentre a bordocampo ci sarà Claudia Peroni.



Dopo la partita a calcio, Totti si metterà casco e tuta per calarsi dentro l'abitacolo della vettura. Sabato mattina, infatti, l'attuale dirigente della Roma farà qualche giro di pista con la monoposto di Formula E e noi seguiremo tutto in diretta con le nostre telecamere.