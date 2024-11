Test precampionato: Evans precede Ticktum e Wehrlein, Vandoorne P7 con Maserati

Il conto alla rovescia verso l'E-Prix di San Paolo è ormai sceso sotto la soglia dell'ultimo mese: la prima tappa del Mondiale elettrico 2024-2025 è infatti in programma sabato 7 dicembre sulle strade della megalopoli brasiliana. Season 11 al via o quasi insomma per le... undici squadre e i ventidue piloti che hanno scaldato i "motori" nella quattro giorni di importantissimi test collettivi precampionato (da martedì5 a venerdì 8 novembre) che si sono svolti quest'anno sul circuito madrileno di Jarama (in passato sede anche del GP di Spagna di F.1) invece che come da lunga tradizione ormai al "Ricardo Tormo" di Valencia a causa delle gravissime e tragiche conseguenze della DANA che ha colpito appunto la regione Valenciana, danneggiando anche le vie d'accesso al circuito stesso. I test rivestivano quest'anno un rilievo molto particolare, rappresentando l'unica occasione per piloti e squadre di mettere alla frusta la nuova Gen3 Evo ma anche i nuovi pneumatici iON di Hankook.