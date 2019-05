Techeetah DS, l'armonia paga: che amicizia tra Vergne e Lotterer

21/05/2019 di LUCA BUDEL

Nella storia delle corse tutti i piloti hanno sempre raccontato che il primo degli avversari è il tuo compagno di squadra. Infatti è quello che usa una macchina identica alla tua e per questo motivo è la cartina tornasole di fronte al cronometro e ai dati della telemetria analizzati dagli ingegneri. In Formula E siamo alle prese con una fantastica eccezione. Si perché alla Techeetah DS corrono due ragazzi che hanno trasformato in grandissima amicizia una potenziale rivalità. Parliamo di Jean-Eric Vergne e di Andre Lotterer, che non sono riusciti nemmeno a litigare dopo la gara di Santiago del Cile dell’anno scorso, quando rischiarono di compromettere una doppietta prendendosi a ruotate.



Un legame che alla squadra sta offrendo risultati fuori media. Infatti Vergne e Lotterer, alla vigilia della gara di Berlino, viaggiano i testa al Mondiale separati da un punto appena, mentre la Techeetah DS è in piena fuga nel mondiale costruttori.