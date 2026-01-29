Spazio ai giovani: a Miami tornano le prove libere con i debuttanti
Tra i piloti al volante delle GEN3 Evo anche l'italiano Gabriele Minì e due volti femminili. L'E-Prix di Miami sarà trasmesso in live-streaming sabato alle 20 su sportmediaset.it e in seconda serata su Canale 20.di Massimiliano Cocchi
© Ufficio Stampa
Alla vigilia dell’E-Prix di Miami, la Formula E accende i riflettori sul futuro. Venerdì 30 gennaio il Mondiale elettrico ospiterà una sessione speciale di Rookie Free Practice della durata di 40 minuti, dedicata ai giovani piloti pronti a mettersi alla prova con le monoposto di ultima generazione, le GEN3 Evo.
Tra loro in pista ci sarà anche l'italiano Gabriele Minì, vicecampione della Formula 3 nel 2024, che nel 2026 sarà impegnato in Formula 2 con il team MP Motorsport. Minì ha già testato la Formula E dominando l'ultima sessione dei rookie test a Berlino.
Tra gli undici piloti anche due volti femminili, Abbi Puling con la Nissan e Chloe Chambers con la Mahindra. Ci sarà anche Pepe Martì, lo spagnolo della Cupra Kiro che - non avendo disputato nessuna sessione in pista fino alla fine della stagione 2024-2025, può giocarsi questo jolly.
Occasione di mettersi in mostra anche per Théo Pourchaire, con Citroen. Il campione 2023 della FIA Formula 2 ha già provato le vetture di Formula E quando il team era Maserati MSG Racing ed è pilota ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies nel Campionato mondiale endurance FIA fino al 2026.
© Ufficio Stampa
Dopo il successo delle precedenti edizioni andate in scena a Roma, Misano e Jeddah, l’iniziativa torna con l’obiettivo di offrire ai talenti emergenti un’occasione concreta per confrontarsi con il livello di un Campionato del Mondo e attirare l’attenzione dei dieci team e dei costruttori presenti nel paddock.