Rookie in pista

Spazio ai giovani: a Miami tornano le prove libere con i debuttanti

Tra i piloti al volante delle GEN3 Evo anche l'italiano Gabriele Minì e due volti femminili. L'E-Prix di Miami sarà trasmesso in live-streaming sabato alle 20 su sportmediaset.it e in seconda serata su Canale 20. 

di Massimiliano Cocchi
29 Gen 2026 - 18:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Alla vigilia dell’E-Prix di Miami, la Formula E accende i riflettori sul futuro. Venerdì 30 gennaio il Mondiale elettrico ospiterà una sessione speciale di Rookie Free Practice della durata di 40 minuti, dedicata ai giovani piloti pronti a mettersi alla prova con le monoposto di ultima generazione, le GEN3 Evo.

Tra loro in pista ci sarà anche l'italiano Gabriele Minì, vicecampione della Formula 3 nel 2024, che nel 2026 sarà impegnato in Formula 2 con il team MP Motorsport. Minì ha già testato la Formula E dominando l'ultima sessione dei rookie test a Berlino.

Tra gli undici piloti anche due volti femminili, Abbi Puling con la Nissan e Chloe Chambers con la Mahindra. Ci sarà anche Pepe Martì, lo spagnolo della Cupra Kiro che - non avendo disputato nessuna sessione in pista fino alla fine della stagione 2024-2025, può giocarsi questo jolly. 

Occasione di mettersi in mostra anche per Théo Pourchaire, con Citroen. Il campione 2023 della FIA Formula 2 ha già provato le vetture di Formula E quando il team era Maserati MSG Racing ed è pilota ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies nel Campionato mondiale endurance FIA fino al 2026.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dopo il successo delle precedenti edizioni andate in scena a Roma, Misano e Jeddah, l’iniziativa torna con l’obiettivo di offrire ai talenti emergenti un’occasione concreta per confrontarsi con il livello di un Campionato del Mondo e attirare l’attenzione dei dieci team e dei costruttori presenti nel paddock.

formula e miami 2026
fia formula e
abb formula e

Ultimi video

00:39
Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024

Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024 - VIDEO

01:30
La Formula E ritrova Miami

La Formula E ritrova Miami

01:27
Formula E, E-Prix di Miami

Formula E, E-Prix di Miami

08:09
Il podio di Mexico City

Il podio di Mexico City

02:06
Nick Cassidy: "Vincere qui è un sogno che si realizza"

Nick Cassidy: "Vincere qui è un sogno che si realizza"

02:02
La partenza della tappa di Mexico City

La partenza della tappa di Mexico City

01:14:16
2° Round | E-Prix Mexico City

2° Round | E-Prix Mexico City

01:19
Cassidy vince in Messico, prima gioia per Citroen

Cassidy vince in Messico, prima gioia per Citroen

01:39:59
E-Prix Città del Messico: Qualifiche

E-Prix Città del Messico: Qualifiche

01:18
La Formula E in Messico

La Formula E in Messico

59:59
E-Prix Città del Messico - Prove libere 1

E-Prix Città del Messico - Prove libere 1

03:15
Ultimo giro

Ultimo giro a Città del Messico, la difesa di Cassidy

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:47
Sabato torna la Formula E

Sabato torna la Formula E

02:01
MAG SRV FORMULA E SAN PAOLO BILANCIO GARA OK

Fe, buona la prima: nel caos incidente trionfa Dennis

00:39
Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024

Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024 - VIDEO

I più visti di Formula E

Formula E, E-Prix di Miami

Formula E, E-Prix di Miami

La Formula E ritrova Miami

La Formula E ritrova Miami

Lindsay Brewer - DS PENSKE

I volti femminili alla guida delle monoposto elettriche

Formula E: i 20 piloti

Prossimo appuntamento Miami il 31 gennaio

Il podio di Mexico City

Il podio di Mexico City

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:27
De Zerbi rompe con il Marsiglia: non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, divorzio vicino
Marsiglia ko, tifoso impazzisce
18:15
Marsiglia ko, tifoso impazzisce
18:15
La Cremonese aspetta l'Inter, probabile esordio per Djuric
18:13
Mercedes mette la quarta: Russell e Antonelli davanti a tutti, la W17 fa già paura
18:00
Spazio ai giovani: a Miami tornano le prove libere con i debuttanti