Formula E

Sorpresa nelle qualifiche a Londra: pole De Vries, doppietta Mahindra con Mortara secondo

Il pilota olandese conquista la sua prima pole dell'era Gen3 proprio nell'ultima gara. L'italo-svizzero completa la prima fila, il leader del Mondiale Wehrlein è terzo. Male il rivale per il titolo Dennis, solo sedicesimo. Gara in diretta su Italia 1 e Sportmediaset.it dalle 15:30

16 Ago 2026 - 13:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Formula E

© Formula E

L'ultima pole dell'era Gen3 porta il nome di Nyck De Vries. A Londra, nella giornata che chiude la stagione 12 della Formula E, ma anche l'era di queste monoposto che lasceranno spazio alla futuristica Gen4, la Mahindra si prende il primo posto in griglia e lo fa con una doppietta che ha il sapore della sorpresa: De Vries davanti al campagno di squadra Edoardo Mortara.

Dietro, però, la partita più importante resta quella del campionato. Alle 16 ora italiana, in diretta su Italia 1 e su sportmediaset.it, il leader della classifica Pascal Wehrlein partirà dalla terza posizione. Dopo la vittoria di ieri, per il pilota Porsche non era necessario strafare, bastava controllare i diretti rivali. Quello più vicino, Jake Dennis, staccato di cinque punti, partirà solo sedicesimo.

La qualifica comincia con De Vries davanti a tutti nel Gruppo A, appena 10 millesimi meglio di Wehrlein. Cassidy ed Evans completano i quattro qualificati ai duelli. 

Nel Gruppo B è Mortara a mettere tutti in fila. Sessione strettissima, appena 81 millesimi tra i primi quattro: alle sue spalle Nico Müller e Dan Ticktum, con Taylor Barnard quarto. Fuori, invece, Jake Dennis. L'inglese, obbligato a rimontare per tenere aperta la corsa al titolo, ma trova soltanto l'ottavo tempo nel suo gruppo. Significa partire molto indietro.

Poi arrivano i duelli.

Wehrlein non lascia spazio a Cassidy e passa con più di un secondo di vantaggio. De Vries elimina Evans, un colpo pesante per le speranze del pilota Jaguar. Müller approfitta invece di un errore di Ticktum e porta un'altra Porsche in semifinale. Infine Mortara batte Barnard.

In semifinale, De Vries trova proprio Wehrlein.  Il pilota Mahindra vince per appena 22 millesimi. Dall'altra parte Mortara completa il lavoro della Mahindra battendo l'altra Porsche di Müller. Nella finale è derby tra i piloti del costruttore indiano. Alla fine De Vries ha la meglio con 1:06:925, nuovo record della pista.

londra
nyck de vries
mortara de vries
mahindra racing
formula e

Formula E

01:15
Dennis: "La macchina era fantastica alla fine"

Dennis: "La macchina era fantastica alla fine"

59:58
17° Round | E-Prix Londra: prove libere 3

17° Round | E-Prix Londra: prove libere 3

04:04
Il podio di Gara 1 a Londra

Il podio di Gara 1 a Londra

01:16
Antonio Felix Da Costa: "Oggi non era facile sorpassare"

Antonio Felix Da Costa: "Oggi non era facile sorpassare"

01:16
Pascal Wehrlein: "Giornata perfetta con pole position e vittoria"

Pascal Wehrlein: "Giornata perfetta con pole position e vittoria"

01:14
Jake Dennis: "Abbiamo fatto il massimo oggi"

Jake Dennis: "Abbiamo fatto il massimo oggi"

02:01
Il giro finale di gara 1 a Londra

Il giro finale di gara 1 a Londra

05:00
La partenza della Gara 1 di Londra

La partenza della Gara 1 di Londra

01:45:09
16° Round | E-Prix Londra| Gara 1

16° Round | E-Prix Londra| Gara 1

01:39:57
Round 16° | E-Prix Londra: Qualifiche 1

Round 16° | E-Prix Londra: Qualifiche 1

01:08
Londra elettrica

Londra elettrica

01:00:26
Round 16° | E-Prix Londra: prove libere 2

Round 16° | E-Prix Londra: prove libere 2

59:58
Round 16° | E-Prix Londra: prove libere 1

Round 16° | E-Prix Londra: prove libere 1

01:10
RULLO/13 SRV FORMULA E 26/7 SRV

De Vries azzecca la strategia e vince a Tokyo

09:19
Il podio della Gara 2 a Tokyo

Il podio della Gara 2 a Tokyo

01:15
Dennis: "La macchina era fantastica alla fine"

Dennis: "La macchina era fantastica alla fine"

I più visti di Formula E

E-Prix di Londra: Wehrlein vince e si riprende la testa del Mondiale

Wehrlein si prende la pole a Londra: ora per il Mondiale sono tre piloti in due punti

DS, l’ultimo giro è d’oro: a Londra torna la livrea "gold & black"

Round 16° | E-Prix Londra: prove libere 1

Round 16° | E-Prix Londra: prove libere 1

RULLO/13 SRV FORMULA E 26/7 SRV

De Vries azzecca la strategia e vince a Tokyo

Ritorno al futuro: Porsche, look vintage a Londra per Wehrlein e Müller

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:24
Gonçalo Ramos segna, la moglie esulta sui social con una canzone rossonera
brozovic
14:05
Juve, Lucumi dà il via alle cessioni in difesa: a centrocampo oltre a Kessie proposto Brozovic
Edizione ore 13.00 del 16 agosto
13:45
Edizione ore 13.00 del 16 agosto
Musiala, che paura: malore in campo a causa del caldo
13:44
Musiala, che paura: malore in campo a causa del caldo
Lontani
13:44
Così Lontani, così vicini... Da Croci a Camarda, i nuovi bomber azzurri crescono