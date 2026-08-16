Sorpresa nelle qualifiche a Londra: pole De Vries, doppietta Mahindra con Mortara secondo
Il pilota olandese conquista la sua prima pole dell'era Gen3 proprio nell'ultima gara. L'italo-svizzero completa la prima fila, il leader del Mondiale Wehrlein è terzo. Male il rivale per il titolo Dennis, solo sedicesimo. Gara in diretta su Italia 1 e Sportmediaset.it dalle 15:30
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L'ultima pole dell'era Gen3 porta il nome di Nyck De Vries. A Londra, nella giornata che chiude la stagione 12 della Formula E, ma anche l'era di queste monoposto che lasceranno spazio alla futuristica Gen4, la Mahindra si prende il primo posto in griglia e lo fa con una doppietta che ha il sapore della sorpresa: De Vries davanti al campagno di squadra Edoardo Mortara.
Dietro, però, la partita più importante resta quella del campionato. Alle 16 ora italiana, in diretta su Italia 1 e su sportmediaset.it, il leader della classifica Pascal Wehrlein partirà dalla terza posizione. Dopo la vittoria di ieri, per il pilota Porsche non era necessario strafare, bastava controllare i diretti rivali. Quello più vicino, Jake Dennis, staccato di cinque punti, partirà solo sedicesimo.
La qualifica comincia con De Vries davanti a tutti nel Gruppo A, appena 10 millesimi meglio di Wehrlein. Cassidy ed Evans completano i quattro qualificati ai duelli.
Nel Gruppo B è Mortara a mettere tutti in fila. Sessione strettissima, appena 81 millesimi tra i primi quattro: alle sue spalle Nico Müller e Dan Ticktum, con Taylor Barnard quarto. Fuori, invece, Jake Dennis. L'inglese, obbligato a rimontare per tenere aperta la corsa al titolo, ma trova soltanto l'ottavo tempo nel suo gruppo. Significa partire molto indietro.
Poi arrivano i duelli.
Wehrlein non lascia spazio a Cassidy e passa con più di un secondo di vantaggio. De Vries elimina Evans, un colpo pesante per le speranze del pilota Jaguar. Müller approfitta invece di un errore di Ticktum e porta un'altra Porsche in semifinale. Infine Mortara batte Barnard.
In semifinale, De Vries trova proprio Wehrlein. Il pilota Mahindra vince per appena 22 millesimi. Dall'altra parte Mortara completa il lavoro della Mahindra battendo l'altra Porsche di Müller. Nella finale è derby tra i piloti del costruttore indiano. Alla fine De Vries ha la meglio con 1:06:925, nuovo record della pista.