Sorpresa nelle qualifiche a Londra: pole De Vries, doppietta Mahindra con Mortara secondo

L'ultima pole dell'era Gen3 porta il nome di Nyck De Vries. A Londra, nella giornata che chiude la stagione 12 della Formula E, ma anche l'era di queste monoposto che lasceranno spazio alla futuristica Gen4, la Mahindra si prende il primo posto in griglia e lo fa con una doppietta che ha il sapore della sorpresa: De Vries davanti al campagno di squadra Edoardo Mortara.