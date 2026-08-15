E-Prix di Londra: Wehrlein vince e si riprende la testa del Mondiale

Perché al 21° giro Lucas Di Grassi va a sbattere e la gara cambia faccia. Full Course Yellow. Wehrlein entra ai box, così come Dennis, Da Costa e Ticktum. Una sosta nel momento giusto, mentre gli altri pagano il conto del tempismo. È il jolly della giornata. Wehrlein resta davanti. Dietro, invece, si apre il solito gioco delle posizioni: Müller ed Evans vengono risucchiati indietro. Davanti, Dennis prova a tenere aperta la porta del campionato. Riesce a prendersi il secondo posto, ma non abbastanza. Da Costa completa il podio. Wehrlein no. Wehrlein prende tutto: vittoria, punti della pole e soprattutto la testa del Mondiale.