E-Prix di Londra: Wehrlein vince e si riprende la testa del Mondiale
Il tedesco della Porsche sfrutta il jolly della full course yellow e precede Dennis e Da Costa. Evans solo ottavo: domani la gara decisiva per il titolo in diretta su Italia 1 e sportmediaset.itdi Massimiliano Cocchi
© Formula E
In Formula E basta una Full Course Yellow per spostare una gara, una classifica, forse perfino un Mondiale. Pascal Wehrlein vince il primo dei due E-Prix londinesi e si riporta in testa alla classifica generale . Dietro al tedesco chiudono Jake Dennis, secondo e Antonio Felix da Costa terzo.
Risultato: a una gara dalla fine Wehrlein leader con 5 punti su Dennis, Evans a -21 in virtu' di un ottavo posto frutto di una strategia troppo azzardata del suo box. Dei nove piloti ancora matematicamente in corsa prima del weekend, ne restano tre, ma domani sarà piu' probabilmente un testa a testa da Wehrlein e Dennis.
La gara
La Porsche aveva apparecchiato la tavola. Wehrlein in pole, il compagno di squadra Nico Müller accanto a lui, Evans dietro a cercare un varco. Il tedesco scappa quel tanto che basta, Muller fa da tappo. Evans prova a farlo saltare piu' volte, senza riuscirci. In casa Jaguar provano allora l'undercut su Muller con il Pit Boost, al 16° giro. Evans rientra, prende l'energia extra dell'attack mode e fa il sorpasso. La partita sembra apparecchiata per un duello Porsche-Jaguar. Sembra.
Perché al 21° giro Lucas Di Grassi va a sbattere e la gara cambia faccia. Full Course Yellow. Wehrlein entra ai box, così come Dennis, Da Costa e Ticktum. Una sosta nel momento giusto, mentre gli altri pagano il conto del tempismo. È il jolly della giornata. Wehrlein resta davanti. Dietro, invece, si apre il solito gioco delle posizioni: Müller ed Evans vengono risucchiati indietro. Davanti, Dennis prova a tenere aperta la porta del campionato. Riesce a prendersi il secondo posto, ma non abbastanza. Da Costa completa il podio. Wehrlein no. Wehrlein prende tutto: vittoria, punti della pole e soprattutto la testa del Mondiale.
Domani si ricomincia. Qualifiche alle 11:40, Gara 2 alle 16:05. Stessa pista, stesso paddock, ma una classifica completamente diversa.