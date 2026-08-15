Wehrlein si prende la pole a Londra: ora per il Mondiale sono tre piloti in due punti

Ticktum lascia la porta aperta a Wehrlein che va in finale. Dall’altra parte la vittoria pesante è quella di Müller che elimina Evans e porta due Porsche all’ultimo confronto. Scontato quindi l'esito finale, il gioco di squadra. Müller parte forte, soprattutto nei primi due settori. Nell’ultimo tratto, però, lascia spazio al compagno di squadra. Wehrlein chiude il giro, prende la pole e soprattutto incassa i tre punti. Non è solo una pole. È un risultato che cambia la classifica del Mondiale: Dennis resta davanti, ma ora ha Wehrlein e Evans a due punti.