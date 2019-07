Seoul pronta ad accogliere la Formula E: si corre all'interno dello stadio

02/07/2019

È ufficialmente iniziato a Seoul il countdown per la Formula E. In Corea de Sud, infatti, si correrà a partire dal 2020 e l'E-Prix è in calendario per il prossimo 3 maggio. Oggi è stato svelato il tracciato che le Gen2 dovranno percorrere attorno al Parco Olimpico: 2,8 km, 19 curve e uno spettacolare passaggio all'interno dello stadio Jamsil Sports Complex.