Prove ufficiali: Buemi vince la battaglia dei veterani, battuto Bird

PROVE UFFICIALI

È del pilota elvetico la pole position per la prima delle due gare in programma sullo storico aeroporto berlinese di Tempelhof

© Getty Images Pole position per Sebastien Buemi nelle qualifiche di gara-uno dell'E-Prix di Berlino, round sette del Mondiale. Nella finale il veterano di Envision Racing (alla sedicesima pole in Formula E) l'ha spuntata sull'altrettanto esperto Sam Bird (TC Jaguar). Dalla seconda fila scatteranno il campione in carica Stoffel Vandorne (DS Penske) e l'inglese Dan Ticktum (NIO), battuti in semifinale rispettivamente da Buemi e Bird.

© Getty Images

Terza e quarta fila per i piloti usciti battuti dai quarti di finale. Terza fila per Jake Dennis (primo inseguitore di Pascal Wehrlein in classifica generale) e per Nick Cassidy che... ha avuto la peggio nella sfida "suicida" con il proprio compagno di squadra Buemi. Alle spalle del pilota inglese di Avalanche Andretti e del neozelandese di Envision scatteranno Sergio Sette Camara e Maximilian Guenther. Il brasiliano ha confermato il buon livello di performance delle Gen3 by NIO sul tracciato aeroportuale di Tempelhof, mentre il tedesco (vincitore cinque anni fa a Berlino con BMW Andretti) ha parzialmente salvato il bilancio Maserati. La Casa del Tridente aveva lasciato intravedere un potenziale superiore nei due turni di prove libere che hanno preceduto le qualifiche, ma solo Guenther (poi eliminato da Ticktum nei quarti) ha superato la fase a gruppi.

© Getty Images

Quanto al suo compagno di squadra Edoardo Mortara, l'itaoloelvetico (vincitore di gara-uno a Berlino un anno fa) non è andato oltre il sesto tempo nella fase a gruppi e prenderà quindi il via dalla sesta fila, a fianco di Jake Hughes con la migliore delle McLaren. Davanti a questi ultimi scattano invece Jean-Eric Vergne (DS Pesnke) e Mitch Evans (Jaguar). Ennesima missione-rimonta per Pascal Wehrlein. Il leader della generale non è andato al di là dell'ottavo tempo nel primo gruppo e deve schierarsi in ottava fila insieme a Norman Nato (Nissan). Peggio è andata all'altro pilota Porsche Antonio Félix Da Costa, al via dalla decima e penultima fila insieme ad un altro veterano dalla polveri bagnate, vale a dire Lucas Di Grassi con la Gen3 Mahindra.