Mercedes e Venturi out: la Super Pole di Diriyah 2 va a Frijns

Senza due dei team favoriti, bloccati dai marshall dopo l'incidente di Mortara, l'olandese della Virgin si mette tutti alle spalle

Robin Frijns conferma che il miglior tempo nelle libere 3 non era stato un caso e si prende la Super Pole, che precede gara-2 dell'E-Prix di Diriyah. In Arabia Saudita l'olandese della Virgin è stato il più veloce con il crono di 1'07"889, davanti al sorprendente brasiliano Sergio Sette-Camara (Dragon) e al britannico Sam Bird (Jaguar). Mercedes e Venturi, invece, non hanno preso parte alle qualifiche per motivi di sicurezza dopo l'incidente di Mortara.

Per Frijns si tratta della prima pole della sua carriera in Formula E, arrivata con un giro perfetto: Sette-Camara ha incassato quasi tre decimi di ritardo, Bird oltre mezzo secondo. Ottima prestazione anche per la Nio, che ha piazzato Turvey e Blomqvist in quarta e quinta posizione, davanti a Mueller con l'altra Dragon.

Segnali di ripresa per alcuni dei big più attesi. Vergne è stato il primo degli esclusi dalla Super Pole con il settimo posto. Alle sue spalle hanno chiuso nell'ordine Buemi, Lynn e il campione in carica Da Costa.

Il vero colpo di scena, però, ha riguardato i team Mercedes e Venturi, bloccati ai box dai marshall, che hanno investigato sulle loro monoposto a causa dell'incidente di Edoardo Mortara. Lo sfortunato pilota italosvizzero non ha preso parte alle qualifiche dopo essere finito in ospedale per accertamenti in seguito alla violenta uscita di pista al termine delle libere 3, mentre stava effettuando una prova di partenza. Una beffa soprattutto per Nyck de Vries, dopo il perentorio successo di ieri.

Assente anche Lotterer dopo l'uscita nel corso della mattinata, che ha causato più danni del previsto alla sua Porsche.

Alle 17.45 è previsto il collegamento in vista del via della seconda gara dell'anno, che potrete seguire in diretta sul canale 20 e in live streaming su Sportmediaset.it.