Formula E, brutto incidente per Mortara nelle libere 3 a Diriyah: trasportato in ospedale

Tanto spavento in casa Venturi per Edoardo Mortara: l'italosvizzero è andato a sbattere violentemente durate le prove di partenza alla fine delle libere 3 di Diriyah. La vettura di Mortara è scattata dalla griglia senza problemi ma alla prima curva è andata dritta, senza tracce di rallentamento, facendo pensare ad un problema ai freni. Il 34enne, cosciente e sempre in contatto con i soccorritori, è stato portato in ospedale per accertamenti.

