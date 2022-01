La scintilla scocca nel doppio appuntamento by night a Diriyah: tutti a caccia di De Vries e della Mercedes

FORMULA E

Il campione in carica olandese e la Mercedes nel mirino dei piloti Jaguar, Porsche e DS Techeetah.

di

Stefano Gatti

Due gare sotto i riflettori di Diriyah per aprire - alle diciotto italiane di venerdì 28 e sabato 29 gennaio - una stagione al momento composta da sedici appuntamenti in dieci città diverse, per un calendario che deve però ancora una volta fare i conti con gli imprevisti dell'emergenza sanitaria. Si riparte intanto dall'impegnativo tracciato saudita che - un anno fa - ha visto il successo di Nyck De Vries dalla pole in gara-uno e quello di Sam Bird (dopo la pole di Robin Frijns) in gara-due.

Proprio il pilota londinese della Jaguar (affiancato anche quest'anno dal regolare Mitch Evans) sembra essere - a ruote ferme - il principale candidato al ruolo di nemico numero uno del campione in carica De Vries. Il pilota olandese (connazionale di Max Verstappen, per dire dell'ottimo momento del movimento "orange" nel motorsport) ha iniziato un anno fa con un successo a Diriyah appunto la sua cavalcata verso il primo titolo iridato di Formula E sancito dalla FIA. Oltre a Bird, sulla sua pista Nyck potrebbe trovare la coppia esplosiva DS Techeetah formata da Jean-Eric Vergne e da Antonio Da Costa: punto di forza di entrambi la grande esperienza, punto debole (del team cinese) l'accesa rivalità tra il vulcanico JEV ed il compagno di squadra portoghese, altrettanto "deciso" nel corpo a corpo in gara.

Attesi ad un riscatto, che potrebbe lanciarli nei quartieri alti delle classifiche e magari nella corsa al titolo, anche i piloti Porsche André Lotterer e Pascal Wehrlein. Il ruolo di outsiders di lusso spetta invece... obbligatoriamente a Lucas Di Grassi (che dopo l'uscita di scena di Audi ha trovato nel Venturi Racing una nuova casa e nell'italoelvetico Edoardo Mortara un compagno di squadra non necessariamente "accomodante") ed al nostro Antonio Giovinazzi, determinato a farsi strada nel Mondiale elettrico per cancellare le recenti delusioni della Formula Uno. Molta curiosità circonda in effetti il debutto dell'ex-pilota Alfa Romeo Sauber. Legittime ambizioni di ritorno ai Gran Premi della massima formula, un anno di apprendistato nel team Dragon Penske potrebbe fare di Antonio il candidato ideale al ruolo di pilota di punta della Maserati che farà il suo esordio in Formula E l'anno prossimo.