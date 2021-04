La Formula E sbarca su Italia 1: segui i due E-Prix in diretta

la programmazione

In diretta streaming sul nostro sito non ti perdi neanche un istante

Sta per terminare il conto alla rovescia verso l’E-Prix di Roma di Formula E. In diretta e in esclusiva in chiaro, sabato 10 aprile alle ore 16.00 e domenica 11 aprile dalle ore 13.00, su Italia 1, i bolidi elettrici scaricheranno tutta la loro energia tra le vie dell’EUR, in uno scenario irripetibile che mescola la storia della Città Eterna alle più innovative tecnologie.

La telecronaca del doppio E-Prix è affidata a Nicola Villani e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. Da Roma, in diretta prima della gara, Ronny Mengo e le pilote Vicky Piria e Christine Sampaoli Zonca, quest’ultima reduce dalla gara di Extreme E in Arabia Saudita.

Tra le novità di questa stagione, il circuito più lungo (dai 2.870 chilometri delle scorse edizioni si passa ai 3.385 chilometri di quest’anno), secondo solo a quello di Pechino, e più veloce rispetto al precedente.

Il nuovo percorso cittadino verrà corso in direzione antioraria e attraverserà luoghi simbolo della città come il Palazzo dei Congressi, Piazza Guglielmo Marconi e il Colosseo Quadrato. Inoltre, in occasione dell’E-Prix di Roma, sempre su Italia 1, il 10 aprile parte la quinta edizione di “Drive UP”, in onda ogni sabato per otto puntate alle ore 13.40. Condotto da Ringo e con ospite fissa Vicky Piria, il programma esplora il mondo dell’automotive coinvolgendo moltissimi vip.

Le due gare saranno anche in streaming su Sportmediaset.it, che trasmetterà tutte le qualifiche e le prove libere della due giorni romana. Di seguito, il dettaglio della programmazione:

SABATO 10 APRILE

Prove Libere 1 - alle ore 8.00: Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 - alle ore 10.15: Sportmediaset.it.

Qualifica 1 - alle ore 12.00: Sportmediaset.it

Superpole 1 - alle ore 12.30: Sportmediaset.it

Gara 1 - alle ore 16.00: Italia 1 e Sportmediaset.it

DOMENICA 11 APRILE

Prove Libere 3 - alle ore 7.00: Sportmediaset.it.

Qualifica 2 - alle ore 9.00: Sportmediaset.it

Superpole 2 - alle ore 9.30: Sportmediaset.it

Gara 2 - alle ore 13.00: Italia 1 e Sportmediaset.it.