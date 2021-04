 Gara-uno a Roma: vince Vergne davanti alle Jaguar, gara sfortunata per il poleman Vandoorne

FORMULA E

Il pilota francese del team DS Techeetah approfitta dei guai degli avversari esi aggiudica il successo nella gara-uno dell'E-Prix di Roma .

di

STEFANO GATTI

Succede di tutto nella prima delle due gare dell'E-Prix di Roma: ad inizio gara Lotterer e Vandoorne si autoeliminano dalla corsa alle posizioni che contano e nel finale un problema costringe Lucas Di Grassi a rallentare in mezzo al tracciato, innescando un contatto tra le Mercedes che mette definitivamente ko Vandoorne. Ne approfitta con una gara di testa ma al tempo stesso molto accorta Jean-Eric Vergne che torna sul gradino più alto del podio davanti alle due Jaguar di Sam Bird e Mitch Evans.

Un podio extralusso inaugura il weekend dell'E-Prix di Roma nella "bolla" dell'Eur: a chiudere in scia al vincitore di gara-uno Vergne sono stati infatti i piloti vincitori della gara nel 2018 (Bird, che all'epoca correva per Virgin) e l'anno scorso (Evans, già allora con la Jaguar). Il tutto al termine di una gara dallo svolgimento nel complesso piuttosto lineare ma al tempo stesso segnata da una fase iniziale convulsa e da un finale... altrettanto!

Dopo il via nella scia della Safety Car con condizioni dell'asfalto parecchio insidiose a causa della pioggia ad intermittenza, alla prima staccata "vera" André Lotterer lancia la sfida a Stoffel Vandoorne: Porsche contro Mercedes! Unico pilota sul podio a Roma sia nel 2018 che nel 2019 (rispettivamente terzo e secondo), Lotterer non riesce a fare... l'upgrade e ad aggiungere il gradino più alto alla sua collezione, rovinando anche le chances del rivale. Entrambi riprendono la pista ma, mentre André riesce a chiudere la gara in sedicesima posizione (ultimo dei piloti classificati), Vandoorne è protagonista di una rimonta bella e...sfortunata. A pochi giri dal traguardo infatti Stoffel non riesce ad evitare la Gen2 Audi di Lucas Di Grassi che rallenta all'improvviso in mezzo alla pista, a causa di un problema tecnico. Nell'incidente (senza conseguenze per i piloti) resta coinvolto anche l'altro pilota della Casa di Stoccarda Nyck De Vries.

Finale sfortunato quindi per Vandoorne ma anche per l'altro ex-pilota di Formula Uno Di Grassi che - per tutta la parte centrale dell'E-Prix - era stato il principale sfidante di Vergne per il successo. Il popolare "JEV", due volte campione di Formula E, mette a segno la sua decisa affermazione nel campionato cento per cento elettrico ma soprattutto mette fine ad un periodo di appannamento che - nel 2020 - lo ha visto faticare a tenere il passo del compagno di squadra (e campione in carica) Antonio Felix De Costa.

Vincitore di gara-due a Diriyah alla fine di febbraio, il secondo classificato Bird prende la testa della classifica generale con 43 punti mentre i dodici punti di Robin Frijns (che chiude ai piedi del podio con la Virgin) permettono anche all'olandese di saltare il connazionale De Vries (vincitore di gara-uno in Arabia Saudita) : 34 punti a 32 , con il terzo classificato di Roma-uno Evans in scia ad entrambi con 31 punti. Vergne è quinto a quota 25 (vale a dire i punti del successo tra i viali dell'Eur) e la top ten prosegue con René Rast, Edoardo Mortara, Pascal Wehrlein, il campione in carica Antonio Felix Da Costa ed Oliver Rowland. Quest'ultimo tra i protagonisti della gara, al comando dopo... l'autoscontro ma penalizzato dalla direzione gara per un eccesso di potenza della sua Nissan eDams e quattordicesimo sotto alla bandiera a scacchi.