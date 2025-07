Tennis: proposta Kyrgios, una 'battaglia dei sessi' con Sabalenka

Una nuova 'battaglia dei sessi' per il tennis, oltre cinquanta anni dopo il mitico incontro da Billie Jean King e Bobby Riggs. A lanciare l'idea e' Nick Kyrgios, estroverso tennista australiano che nelle ultime stagioni si e' fatto notare piu' per le sue uscite che per i risultati. A far scalpore e' che l'avveraria potrebbe essere la n.1 del tennis femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka. "Sabalenka e io stiamo pensando di organizzare una nuova 'battaglia dei sessi' entro l'anno", ha detto all'emittente britannica TalkSport Kyrgios, 30 anni e 1,93 metri di statura contro il metro e 82 della Sabalenka. Nel '73, la sfida tra l'allora numero 2 del tennis mondiale femminile, King, e il 55 enne Riggs che aveva dichiarato di poter battere le migliori tenniste nonostante l'eta', segno' un'epoca: vinse King, diventata anche per quello icona del tennis delle donne. "Penso di avere ancora abbastanza varietà e talento per battere Sabalenka, ma lei è agguerrita e al momento sono nervoso", ha detto Kyrgios. L'idea e' un incontro da disputare a fine anno a Hong Kong con regole speciali: il campo di Aryna sarebbe leggermente più piccolo e a Kyrgios sarebbe consentito un solo servizio. "Ma lei e' feroce, e' quasi spaventosa - ha ammesso l'australiano - Aryna ha la capacità di diventare una delle migliori giocatrici della storia, senza dubbio. Ciò che amo di lei e cio con cui mi identifico è il fatto che lei è molto diversa dentro e fuori dal campo".