La Formula E riparte dal Messico, Dragon Racing con la novità Joel Eriksson

E-PRIX PUEBLA

Gara 8 e 9 della settima stagione a Puebla, lo svedese in gara al posto di Muller ("prestato" al DTM)

A quasi un mese e mezzo dall'appuntamento di Montecarlo, la Formula E è pronta a riaccendere le power unit: si va in Messico dove il 19-20 giugno (con diretta su Mediaset) si correranno gara 8 e 9 della settima stagione. L'E-Prix di Puebla vedrà al via una novità, quella di Joel Eriksson che correrà con la Dragon Racing visto che Nico Muller sarà "prestato" al DTM, dove gareggerà con l'Audi del Team Rosberg nel round di apertura a Monza nello stesso weekend. instagram

"Avere finalmente la possibilità di correre in Formula E sembra un po' irreale, è sempre stato un sogno per me. Ho molto lavoro davanti a me ma ho un grande team alle spalle quindi so che faremo il possibile per prepararmi al meglio in vista del Messico. Con una buona performance potrei anche andare a punti, darò il massimo" ha detto il 22enne svedese.

Eriksson aveva già partecipato ai rookie test del 2018 con la Virgin e lo scorso anno con la Dragon ma non ha mai corso un E-Prix. L'ultimo campionato a cui ha partecipato è l’ADAC GT Masters nel 2020 con Schubert Motorsport.