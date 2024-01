La Formula E perde il round dell'India

ANNUNCIO INATTESO

Cancellato l'E-Prix previsto per il 10 febbraio a Hyderabad: scendono a 16 le gare del 2024

A pochi giorni dalla partenza della decima stagione, la Formula E perde un pezzo. Non si correrà, infatti, il round indiano di Hyderabad, entrato in calendario lo scorso anno e previsto per il 10 febbraio. La decisione di non rispettare l'accordo con gli organizzatori del campionato riservato alle monoposto elettriche è stata presa dall'amministrazione locale per motivi non specificati. Scende così a 16 il numero delle gare del 2024: si parte sabato a Città del Messico (in diretta sui canali Mediaset) e si chiude il 21 luglio a Londra. In mezzo il doppio round di Misano del 13 e 14 aprile.

Vedi anche Formula E La Formula E corre ancora su Mediaset: si parte il 13 gennaio da Mexico City “Siamo estremamente dispiaciuti per i tantissimi appassionati che ci sono in India. Sappiamo che ospitare una gara ufficiale del del campionato mondiale è un’occasione importante e prestigiosa per Hyderabad, come pure per l’intero Paese. Il presidente della Federation of Motor Sports Clubs of India, Akbar Ebrahim, e il suo gruppo di lavoro sono stati incredibilmente di supporto nel riportare la Formula E a Hyderabad. Condividono la nostra delusione per la decisione del governo di Telangana“, ha detto Alberto Longo, cofondatóre e principale responsabile del campionato.

Simile il pensiero di Jeff Dodds, amministratore delegato della Formula E: “È profondamente frustrante non poter valorizzare il successo della gara inaugurale dello scorso anno. Grazie a quell’evento, c’è stato un impatto economico positivo per la regione di quasi 84 milioni di Dollari. Siamo dispiaciuti anche per i nostri principali collaboratori indiani, in particolare Mahindra e Tata Communications. Gareggiare a Hyderabad era importante per mostrare i vantaggi dell’adozione di veicoli elettrici in un mercato in cui l’inquinamento prodotto dai motori dei veicoli ha un impatto massiccio sulla salute pubblica e sull’ambiente“.