La Formula E chiude la sesta stagione a Berlino

Assegnato il titolo piloti ad Antonio Felix Da Costa e quello costruttori alla DS Techeetah, la Formula E si prepara a chiudere la sua sesta stagione con la doppia gara conclusiva di Berlino. In palio il titolo di vice campione che al momento vede l'ex iridato Jean-Eric Vergne davanti al resto dei pretendenti. Si comincia oggi, si chiude domani, sempre con il via alle 19. Prove libere, qualifiche e gare verranno come sempre trasmesse da Mediaset sul Canale 20 e Sportmediaset.it.