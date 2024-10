La Formula E cancella i test di Valencia a causa dell'alluvione

La terrificante alluvione che ha colpito Valencia e il suo territorio ha spinto la Fia e gli organizzatori del campionato di Formula E a cancellare i test pre-stagionali in programma dal 4 al 7 novembre proprio sul tracciato del "Ricardo Tormo". Il via della stagione, però, resta fissato per il 6 e 7 dicembre a San Paolo e per questo le prove di avvicinamento alla stagione 11 sono state spostate sul circuito di Jarama, nei pressi di Madrid, dal 5 all'8 novembre.