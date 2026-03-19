Jarama, cinque temi che accendono la Formula E a Madrid

Tra i protagonisti di questa fase c’è sicuramente Jaguar. Il team britannico ha raggiunto quota 24 vittorie, superando Nissan/e.dams e diventando la squadra più vincente nella storia della Formula E. Un risultato significativo, soprattutto considerando che Jaguar è entrata in campionato quando altri team avevano già anni di esperienza alle spalle. Oggi, invece, è un punto di riferimento tecnico e competitivo, come dimostrano le sei vittorie nelle ultime nove gare. Eppure, il bilancio resta in parte incompleto: un solo titolo Team e nessun titolo Piloti. Un paradosso per una squadra che negli ultimi anni ha spesso dettato il ritmo. Anche nella classifica podi la situazione è serrata: Nissan ed Envision guidano con 57, Jaguar segue a 56.