Inizia l'era Hankook in Formula E

Presentato il nuovo pneumatico iON, che dalla prossima stagione equipaggerà le monoposto elettriche

Hankook presenta il nuovo pneumatico per la Formula E









E' ufficialmente iniziata l'era in Formula E. Il costruttore coreano sarà il fornitore ufficiale di pneumatici a partire del prossimo campionato mondiale riservato alle monoposto elettriche e ha presentato i nuovi pneumatici da gara iON nel corso di un evento che si è tenuto ai Mondi di Cristallo Swarovski, in Austria. Il nuovo pneumatico è stato sviluppato in stretta collaborazione con le serie da corsa. Il suo obiettivo è di soddisfare i requisiti di sostenibilità della Formula E e il futuro della mobilità elettrica, senza però compromettere le prestazioni dello sport motoristico. Quasi il 30% del nuovo pneumatico, progettato specificatamente per la terza generazione di veicoli da corsa della Formula E, è stato realizzato con materiali sostenibili. Al fine di risparmiare ulteriormente risorse, i team della Formula E usufruiscono di una variante del pneumatico che può essere utilizzata sia sull'asciutto che sul bagnato.

Un ulteriore passo in avanti è costituito dalla lunga durata dello pneumatico. Al termine di ciascun weekend di gara, Hankook ricicla completamente ogni set di pneumatici in modo da garantire che il campionato sia il più sostenibile possibile. I fan degli sport motoristici vedranno in azione gli pneumatici Hankook in occasione dell'E-Prix di Città del Messico che si terrà il 14 gennaio 2023, dove sono attesi 40.000 spettatori a riempire le tribune per quella che sarà la prima gara nella nuova era Gen3.

“Circa tre anni fa, noi di Hankook abbiamo deciso di diventare partner tecnologico ufficiale e fornitore di pneumatici a partire dalla stagione 2023 di quella che è probabilmente la serie da corsa più progressista, moderna e sostenibile al mondo. La filosofia del marchio Hankook e il nostro orientamento strategico verso un futuro sempre più sostenibile riflettono anche lo spirito e il DNA della Formula E. Nei prossimi anni avanzeremo insieme e influenzeremo in modo significativo lo sviluppo dello sport motoristico moderno", ha detto Sooil Lee, presidente e CEO di Hankook Tire & Technology.

“Siamo entusiasti di accogliere Hankook in ABB FIA Formula E World Championship. Siamo orgogliosi di collaborare con un protagonista a livello globale riconosciuto come uno dei principali produttori di pneumatici che vive e respira lo sport motoristico come un aspetto fondamentale della propria filosofia aziendale. La consolidata esperienza di Hankook nel collaborare con i team di gara sui circuiti di tutto il mondo, la sua innovazione pionieristica e l’impegno per la sostenibilità lo rendono un abbinamento perfetto per il campionato e per la nostra nuova vettura Gen3", le parole di Jamie Reigle, CEO della Formula E.