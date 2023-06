Il team DS Automobiles festeggia il 100° E-Prix della sua storia

A JAKARTA

Nella gara-2 di domenica il costruttore francese taglierà uno storico traguardo: livrea speciale per Vandoorne e Vergne

© Ufficio stampa DS Per il marchio DS Automobiles e per il mondo della Formula E, questo fine settimana segna un anniversario molto significativo. Domenica 4 giugno, alla seconda gara dell'E-Prix di Jakarta, il costruttore francese correrà la centesima gara dall’inizio del suo coinvolgimento nel campionato 100% elettrico. DS Automobiles ha aderito alla competizione nel 2015 (Season 2) e ha lasciato il segno nella storia del motorsport elettrico con tre generazioni di Formula E. Verso la sua 100esima gara, il marchio ha collezionato quattro titoli di campionato (inclusi titoli sia team che piloti), 16 vittorie, 47 podi e 22 pole position.

Per celebrare questo anniversario, il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne – l'unico due volte campione nella storia di questo sport – guideranno una DS E-TENSE FE23 con una livrea appositamente creata per celebrare l'occasione. Il francese, che è anche ambasciatore di DS Automobiles, indosserà un casco con una livrea che celebra le 100 gare.

Con due doppi titoli (nel 2019 con Jean-Eric Vergne e nel 2020 con Antonio Félix Da Costa) e un podio in quasi tutte le altre gare per quasi otto anni, DS Automobiles si è affermata come il costruttore più decorato in Formula E.

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance

"Vivremo un momento storico bellissimo per tutti noi a Giacarta. Prima di tutto, vorrei dire un grande 'grazie' a tutti coloro che hanno contribuito con tanta passione e talento a questo straordinario evento. Celebrare 100 gare in Formula E è davvero una pietra miliare, e farlo con questi record che abbiamo accumulato è motivo di grande orgoglio. Alcuni anni fa, DS Automobiles ha deciso di creare un ramo competitivo: DS Performance e ha partecipato al campionato mondiale ABB FIA Formula E. Questa si è rivelata una scelta strategica e vincente. Grazie alle numerose vittorie accumulate nel corso degli anni, la reputazione di DS Automobiles è cresciuta considerevolmente e abbiamo anche acquisito l'esperienza tecnica che ci ha aiutato a supportare e accelerare l'elettrificazione dell'intero Brand. Al giorno d'oggi, le monoposto Gen3 di DS Performance rimangono un eccellente laboratorio di ricerca per preparare la prossima generazione di auto elettriche stradali. Dal 2024, infatti, tutte le nuove auto di DS Automobiles saranno elettriche al 100%".