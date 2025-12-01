Finals EA7 World Legends Padel Tour: Toni e Ceccarelli campioni del mondo

Luca Toni e Luca Ceccarelli sono i vincitori dell’EA7 World Legends Padel Tour 2025, il circuito mondiale di padel riservato alle Legends del calcio, il cui presidente è Alessandro Moggi. Alle Finals di Miami, giocate sui campi dell’Ultra Padel, si sono laureati Campioni del Mondo, al termine di un percorso lungo un anno e sette tappe (Londra, Parigi, Roma, Madrid, Amsterdam, Istanbul e New York prima delle sfide decisive in Florida). In una finale molto combattuta, di fronte a centinaia di persone, hanno sconfitto con un doppio 6-3 la coppia formata da Francesco Totti, Campione del Mondo con l’Italia nel 2006 in Germania, e Fernando Llorente, Campione del Mondo con la Spagna in Sudafrica nel 2010.