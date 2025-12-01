Biliardo, Andrea Ragonesi vince Gran premio di Goriziana

Ragonesi, classe 1997, è nato e cresciuto a Torino, ed è attuale Campione del Mondo di Stecca 5 Birilli, oltre che fresco Campione del Mondo a squadre. Al secondo posto si è classificato Cosimo Giuseppe Margiotta, classe 2002, originario di Lecce. Il podio è stato completato da Valter Proia, e Michele Gatta. "Il Gran Premio Goriziana non è soltanto una competizione: è la celebrazione di una comunità che, da oltre sessant'anni, vive il biliardo sportivo con passione, rispetto e dedizione. È una delle manifestazioni più sentite dagli appassionati, anche perché è aperta a tutti, e questo permette agli atleti delle categorie inferiori di confrontarsi con i grandi nomi. Ogni anno registriamo un numero crescente di iscritti, e per noi è un grande onore che ci incoraggia a fare sempre meglio" commenta il presidente Fisbb Andrea Mancino.