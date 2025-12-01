Logo SportMediaset

Biliardo, Andrea Ragonesi vince Gran premio di Goriziana

01 Dic 2025 - 14:38

Andrea Ragonesi ha vinto la 45/a edizione del Gran Premio Goriziana, uno degli eventi più attesi del biliardo sportivo italiano. Ha avuto la meglio rispetto ai quasi 2400 atleti, provenienti da tutte le regioni d'Italia, che per 16 giorni si sono sfidati a Saint-Vincent.

Ragonesi, classe 1997, è nato e cresciuto a Torino, ed è attuale Campione del Mondo di Stecca 5 Birilli, oltre che fresco Campione del Mondo a squadre. Al secondo posto si è classificato Cosimo Giuseppe Margiotta, classe 2002, originario di Lecce. Il podio è stato completato da Valter Proia, e Michele Gatta. "Il Gran Premio Goriziana non è soltanto una competizione: è la celebrazione di una comunità che, da oltre sessant'anni, vive il biliardo sportivo con passione, rispetto e dedizione. È una delle manifestazioni più sentite dagli appassionati, anche perché è aperta a tutti, e questo permette agli atleti delle categorie inferiori di confrontarsi con i grandi nomi. Ogni anno registriamo un numero crescente di iscritti, e per noi è un grande onore che ci incoraggia a fare sempre meglio" commenta il presidente Fisbb Andrea Mancino. 

