Gran finale a Londra: doppia sfida tra Porsche e Nissan

Situato nel cuore della capitale del Regno Unito, L'Excel London Circuit rappresenta una sfida unica e determinante nel calendario dell'ABB FIA Formula E World Championship. La sua miscela di sezioni interne ed esterne offre un test senza pari per i piloti, rendendolo il palcoscenico perfetto per il finale di stagione. Il circuito da due chilometri e ottanta metri (per venti curve) inizia al coperto su una superficie liscia e ad alta aderenza, dove i piloti affrontano una rapida successione di curve prima di lasciare il settore indoor. Questo passaggio introduce immediatamente un importante cambiamento di condizioni. La parte esterna presenta chicane scorrevoli, ideali per i sorpassi, e una serie di curve impegnative prima che i piloti tornino al coperto per completare il giro. Questo costante cambiamento di superficie, dislivello e illuminazione (in particolare in presenza della pioggia, come è accaduto in passato) è destinato a creare un'esperienza di gara emozionante e imprevedibile.