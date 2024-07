Formula E, Wehrlein è campione: "Ci ho sempre creduto, sapevo di potercela fare"

e-prix londra

Il pilota tedesco fa festa a Londra conquistando il primo titolo iridato, Evans al veleno: "Niente da aggiungere"

Pascal Wehrlein è il nuovo padrone della Formula E laureandosi campione del mondo 2024. Il tedesco del team Porsche sorride a Londra al termine di gara-2, E-Prix che lo ha incoronato campione in una stagione fatta di tanti alti e bassi: "Fantastico, non so da dove iniziare. È stata dura, sapevo che dovevo attaccare perché le Jaguar erano due ed Evans difendeva in maniera aggressiva. Non sapevo cosa è successo per colpa della Safety, lui ha perso l'activation per la tensione. Questo weekend sapevamo di dover fare tutto in maniera perfetta, sapevo che dovevo fare più di quanto la macchina potesse fare. Alla fine l'abbiamo fatto facendo vedere un gran passo".

Sono contento per me, ma anche e soprattutto per il team. Non so cosa dire, non mi aspettavo tutto ciò quindi non ho realizzato. Ma ci ho sempre creduto, ogni giorno dalla mattina alla sera. Nelle ultime gare le prestazioni non sono state quelle desiderate, ma non importa, mi sono detto ogni giorno che potevo farcela" le parole del neocampione. Vedi anche Formula E Formula E, E-Prix Londra: Rowland vince, Wehrlein è campione del Mondo

EVANS: "NIENTE DA AGGIUNGERE"

Al veleno, invece, il commento di Mitch Evans, terzo al traguardo e in chiara polemica col team Jaguar reo di aver sbagliato le strategie: "Congratulazioni a Wehrlein, niente da aggiungere sulla gara".

ROWLAND: "NON MI ASPETTAVO DI VINCERE"

Ma a vincere l'E-Prix di Londra è stato il padrone di casa Oliver Rowland con Nissan: "Non mi sarei mai aspettato di vincere, è stata una gara pazza. Non volevo essere coinvolto in contatti e mi sono trovato nella posizione giusta per vincere".