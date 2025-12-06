F1, Piastri avverte: "Ordini scuderia? Anche io posso vincere Mondiale"

"Serve qualcosa in più di una semplice vittoria della gara: se non succede qualcosa non vincerò il Mondiale". Lo dice Oscar Piastri a Sky dopo il terzo posto nelle qualifiche di F1 ad Abu Dhabi. Sui possibili ordini di scuderia per favorire la vittoria mondiale del compagno Lando Norris meglio piazzato in classifica, il pilota McLaren precisa: "Ne discuteremo. Non abbiamo avuto nessuna discussione diretta riguardo a quali decisioni potrebbero essere necessarie. Però alla fine io ho ancora una possibilità. So che può capitare la situazione in cui se faccio passare Norris lui può vincere il campionato. Se dovesse esserci questo caso, so che mi verrebbe chiesto di farlo".