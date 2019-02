Formula E, un altro arrivo dalla F1: Nasr al posto di Gunther

05/02/2019

Dopo appena tre gare è già finita l'avventura di Maximilian Gunther nel Mondiale di Formula E al volante della Dragon del team Geox. Al suo posto, già a partire dall'EPrix del Messico, correrà il brasiliano Felipe Nasr che vanta un buon passato in Formula 1. Il tedesco resterà comunque nel team come terzo pilota: "Era chiaro fin dall'inizio che non avrei fatto tutta la stagione, correrò ancora in questa stagione. Intanto lavorerò al simulatore".