Formula E, svelato il calendario della stagione 11: si parte da dicembre da San Paolo

GEN3 EVO IN PISTA

Previste undici località in tutto il mondo per un totale di 17 gare. Ma per ora manca l'Italia

© Getty Images Con ancora due tappe al termine di questa stagione, la Formula E ha svelato il campionato della season 11. In totale nel 2024/2025 si toccheranno undici località in giro per il mondo per un totale di 17 gare. La partenza è prevista per il 7 dicembre quando San Paolo, in Brasile, farà da apripista al campionato riservato alle monoposto elettriche, subito dopo i test di Valencia, con le nuove Gen3 EVO. Poi, nell'ordine, Messico, Arabia Saudita, Usa, Principato di Monaco, Giappone, Cina, Indonesia, Germania e Regno Unito. Niente Italia, che dopo Roma e Misano potrebbe uscire di scena.

Vedi anche Formula E Di generazione in generazione: Lola in Formula E fino al 2030 Una nuova sede a Diriyah ospiterà il primo doppio appuntamento della stagione il 14-15 febbraio 2025, mentre il 12 aprile 2025 la serie tornerà a Miami per la prima volta dalla Stagione 1. La sede dell'Homestead-Miami Speedway è stata selezionata per la sua lunga tradizione nel motorsport e nel successo con la NASCAR e della IndyCar.

Per la prima volta nella storia del Principato, Monaco ospiterà un doppio appuntamento, con due gare distinte, grazie alla sua natura competitività e a uno spettacolo ricco di azioni durante le gare di Formula E. Dopo il grande successo del Tokyo E-Prix inaugurale, in cui le strade pubbliche della città più popolosa del mondo sono state chiuse per la prima volta per un evento automobilistico, il 17-18 maggio 2025 si terrà un doppio appuntamento di gare. Torna anche Giacarta dopo una pausa di un anno, mentre il doppio appuntamento finale all'ExCeL di Londra completa il calendario di gare di Formula E più vasto di sempre

Ancora una città da confermare, mentre si svolgono le discussioni finali con una nuova sede, in vista dell'annuncio del calendario definitivo che è previsto in autunno dopo la riunione del Consiglio Mondiale dell'Automobile della FIA.

Jeff Dodds, CEO di Formula E

"Per la Stagione 11 porteremo le corse elettriche a un livello superiore e faremo cose mai fatte prima negli sport motoristici. La GEN3 EVO debutterà davanti a centinaia di milioni di fan in tutto il mondo. In questa stagione si aggiungono due nuove città e nuovi doppi appuntamenti per accrescere ulteriormente il nostro sport. Il calendario nuovo e migliorato offre una miscela perfetta di circuiti per consentire ai piloti di spingere al limite le loro auto potenziate, pur rimanendo fedeli al nostro DNA di corse su strada e all'azione in pista che ne deriva".

Alberto Longo, cofondatore e Chief Championship Officer di Formula E

"Siamo entusiasti di offrire un calendario con alcuni nuovi elementi di spicco e allo stesso tempo di puntare sulle nostre sedi storiche. Il ritorno a Miami ci dà una casa in una delle città più iconiche e appassionate di sport degli Stati Uniti, mentre assicurarci un doppio appuntamento a Monaco è un sogno che si avvera. Non vediamo l'ora di sfruttare il successo di Tokyo e di offrire un doppio appuntamento, mentre torneremo a Jakarta per intrattenere il nostro enorme pubblico indonesiano. Con 17 gare in tutta la stagione e il debutto in pista della nostra auto da corsa più avanzata, stiamo offrendo ai nostri fan uno sport all'avanguardia che avremmo potuto solo sperare quando abbiamo fondato il campionato, poco più di 10 anni fa".

Marek Nawarecki, Direttore del Dipartimento Sport di Circuito della FIA

"Il calendario del Campionato mondiale ABB FIA di Formula E 2024/25 presenta una serie di circuiti che metteranno veramente in mostra le qualità della nuovissima vettura GEN3 EVO, che sarà introdotta nella prossima stagione. Sono lieto che la Formula E capitalizzi il successo delle gare di Tokyo e Shanghai, tornando al contempo in alcuni dei suoi luoghi iconici e conservando una buona quantità di circuiti stradali, come è nel suo DNA. Spero inoltre che questa nuova stagione possa ospitare ancora una volta un'azione affascinante in pista".