Formula E, Sims: "La gara dei miei sogni"

LE PAROLE

Alex Sims si gode il primo successo in carriera in Formula E, arrivato al termine di un E-Prix di Diriyah dominato dall'inzio alla fine: "È stata la gara dei miei sogni, sotto ogni punto di vista. Abbiamo eseguito tutto al meglio, abbiamo preso le decisioni giuste al momento giusto, il consumo di energia è stato gestito alla perfezione e tutto è filato liscio. Tagliare il traguardo è stata una bellissima sensazione, questo risultato è il frutto di quello che ho imparato la scorsa stagione e delle lezioni prese in Gara 1 (quando partendo dalla pola ha chiuso 8°, ndr). Il team ha fatto un lavoro fantastico standomi vicino e portare a termine il lavoro per loro è stato fantastico". Che festa sul podio!

Gioia anche nelle parole di Maxi Guenther, che ha regalato alla BMW la doppietta: "Sapevo che sarebbe stata una gara imprevedibile, ma di certo non mi aspettavo di salire sul podio - ha ammesso il tedesco - Naturalmente sono felicissimo di questo risultato, la gara è andata molto bene, c'è stato parecchio movimento in pista, ma alla fine questa doppietta per il team è fantastica. Congratulazioni ad Alex per la vittoria, ha fatto un grande lavoro, sono felicissimo per tutti noi. La ripartenza dopo la Safety Car? Dal mio punto di vista è stato tutto regolare, non penso di essermi avvantaggiato in alcun modo".