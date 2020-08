Formula E, si chiude la stagione: l'ultima gara a Berlino

Dopo aver vinto il titolo piloti e aver condotto una rimonta fenomenale, chiusa però con un ritiro in gara-5, Antonio Felix Da Costa è pronto a concludere la sua magnifica stagione. Lo farà tra le curve del Tempelhof che negli ultimi nove giorni ha accolto già cinque gare e che oggi si appresta a far vivere il capitolo conclusivo del campionato delle monoposto elettriche. Ancora in palio il titolo di vice campione che al momento vede l'ex iridato Jean-Eric Vergne davanti a tutti. Prove libere, qualifiche e gare verranno come sempre trasmesse da Mediaset sul Canale 20 e Sportmediaset.it.