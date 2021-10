Formula E, si cambia: ecco il calendario e le nuove qualifiche

LE NOVITà

Gare allungate di 10 minuti in caso di safety car

La Formula E si evolve. Il campionato Mondiale ha infatti annunciato che dalla prossima stagione, la season 8, ci sarà un nuovo format di qualifiche ad eliminazione, una speciale di tabellone tennistico con due piloti che arriveranno in finale a giocarsi la pole position. Il campionato totalmente elettrico ha anche svelato il calendario aggiornato: a Roma si correrà il 9 aprile.

Le qualifiche saranno caratterizzate da un primo round di due gruppi con ogni pilota in grado di effettuare più tentativi di giri più veloci entro il tempo assegnato. I piloti che hanno stabilito i primi quattro tempi in ciascun gruppo passeranno ai Duelli testa a testa, a eliminazione diretta nei quarti di finale e nelle semifinali. La pole position verrà decisa in un duello finale, con tutte le posizioni in griglia basate sul successo nei Duelli o sui tempi sul giro, a seconda della fase raggiunta dai piloti.

e gare di Formula E possono ora avere un tempo di gara aggiuntivo fino a un massimo di 10 minuti aggiunti quando gli incidenti comportano una neutralizzazione della Safety Car o del Full Course Yellow durante la gara standard di 45 minuti più un giro. Come ratificato al WMSC di luglio, le auto Gen2 completamente elettriche della Formula E saranno in grado di utilizzare 220 kW di potenza nella stagione 8, un aumento rispetto ai 200 kW della stagione 7, durante le gare. Anche la potenza durante la MODALITÀ ATTACCO aumenterà a 250 kW da 235 kW della stagione 7.

Round-Città-Data

1-2 Diriyah, Arabia Saudita 28-29 gennaio

3 Città del Messico, Messico12 febbraio

4 da confermare 5 marzo

5 Cina (da confermare) 19 marzo

6 Roma, Italia 9 aprile

7 Monaco, Principato di Monaco 30 aprile

8 Berlino, Germania 14 maggio

9 Giacarta, Indonesia 4 giugno

10 Vancouver, Canada 2 luglio

11-12 New York City, USA 16-17 luglio

13-14 Londra, Regno Unito 30-31 luglio

15-16 Seul, Corea del Sud 13-14 agosto