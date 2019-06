Formula E, sfida a tre per il titolo 2019

21/06/2019

Tutto pronto in Svizzera per l'E-Prix di Berna: domani alle 17.55 (su Italia 1 e in diretta streaming su Sportmediaset.it) terzultimo appuntamento della quinta stagione di Formula E. Lotta serrata in testa alla classifica dove Vergne parte con un leggero vantaggio su Di Grassi, Lotterer più staccato ma tre gare possono ribaltare tutto. Conosciamo meglio i contendenti al titolo in questi tre videoritratti.