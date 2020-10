Formula E, Nissan non cambia: confermati Buemi e Rowland

FORMULA E

Nissan e.dams non cambia e affronterà la Season 7 di Formula E con la stessa line up di piloti. Dal Giappone, infatti, è arrivata la conferma di Sebastien Buemi e Oliver Rowland. Per lo svizzero ex F1 una grande soddisfazione: "Lavoriamo molto bene insieme. Considerando l’esperienza e le competenze di tutto il team, sento che siamo in una buona posizione e che possiamo ambire a un successo ancora più grande.”

Buemi non vede l'ora di iniziare: "Sono felicissimo di confermare la mia presenza nel team. Abbiamo ottenuto molti risultati insieme e la sesta stagione è stata un successo. La seconda posizione conquistata nell’ultima edizione del campionato ci aiuterà a mantenere lo slancio e la grinta necessari per essere ancora più competitivi. Avere ancora Oliver al mio fianco è grandioso".

Stesse emozioni per Rowland: "La sesta stagione è stata fantastica per il team, ma anche per me. È stato emozionante ottenere la mia prima vittoria in Formula E con Nissan e.dams, dopo tutto il duro lavoro e le ore di pratica che ho affrontato per avere una maggiore costanza. La conferma della mia presenza per la prossima stagione, per giunta insieme a Seb, è un’altra ottima notizia. Torneremo più forti che mai".